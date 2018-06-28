В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.
Возгорание началось около полуночи на Мелькомбинатовском проезде, 1-б.
Загорелось помещение ангара, расположенного рядом с автосервисом.
К моменту прибытия пожарных, строение было почти полностью охвачено огнем. Пламя угрожало перекинуться на расположенные поблизости гаражные боксы.
От огня пострадало несколько автомобилей.
Для тушения пожара были привлечены 34 человек и 10 единиц техники от МЧС. Возгорание было ликвидировано около трех часов утра.
Причины пожара и размер ущерба выясняются. В том числе рассматривается версия поджога.
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