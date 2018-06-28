В пруду поселка Дороничи утонул подросток.

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ЧП произошло 27 июня около 18 часов. 13-летний мальчик отдыхал на местном пруду вместе со своим приятелем.

Подростки решили переплыть водоем. Когда один из них заметил отсутствие друга, было уже поздно.

На место ЧП были вызваны спасатели и водолазы. Тело утонувшего подростка было обнаружено через несколько часов.

Отметим, что купание в дороничевском пруду запрещено. Но большинство местных жителей игнорируют предупреждения и продолжают купаться в водоеме.

Вечером того же дня глава администрации города Кирова Илья Шульгин дал оперативное поручение руководителям всех территориальных управлений проверить на местных водоемах наличие и целостность предупреждающих аншлагов.

Также И. Шульгин выразил соболезнование родным погибшего мальчика и обратился ко всем кировчанам с просьбой не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих детей, купаясь в необорудованных местах.

Напомним, муниципальный пляж начнёт работу в предстоящие выходные. Он оборудован всем необходимым, и здесь будут дежурить и спасатели, и медики.

И в тот же день еще один ребенок утонул в селе Лопьял Уржумского района.

По информации пресс-службы УМВД по Кировской области, 13-летний мальчик купался вместе с друзьями в реке Уржумка. Внезапно мальчик оступился и оказался в глубокой яме. Подросток плохо плавал и не смог выплыть.

Другие дети позвали на помощь взрослых. Но спасти ребенка не удалось.