На берегу Вятки нашли тело девушки, пропавшей полгода назад.

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Тело было обнаружено 26 июня у д. Чирки на берегу реки Вятки.

Предметы одежды опознали родители 19-летней Виктории Трегубовой, которая пропала без вести в октябре 2017 года. Окончательно личность девушки будет установлена после всех необходимых экспертиз.

Жительница Слободского пропала в ночь с 13 на 14 октября 2017 года. Девушка отдыхала с друзьями в одном из заведений города Слободского, и после вечеринки домой не вернулась.

Видимых повреждений на теле, найденном на берегу реки, эксперты не обнаружили.

Следственными органами проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области