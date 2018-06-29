Следователи выясняют обстоятельства гибели двух детей на водоемах в Дороничах и с. Лопьял.

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Оба ЧП произошли 27 июня 2018 года.

По предварительным данным, около 18 часов в пруду п. Дороничи утонул при купании 13-летний подросток.

По словам его приятеля, мальчики устроили заплыв на скорость. Один из пловцов до берега не добрался.

В этот же день около 15 часов в с. Лопьял, во время купания в реке Уржумка на глазах других детей утонул также 13-летний мальчик.

По каждому факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

по информации СУ СКР по Кировской области