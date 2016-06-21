За сутки в Кировской области утонули 5 человек.

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По всем фактам гибели людей на водоемах проводятся доследственные проверки.

Так, 28 июня в реке Вятке в районе сл. Лянгасы утонул 40-летний мужчина.

В пруду города Кирса при купании утонул мужчина 1988 г.р.

Еще одно ЧП произошло в карьере п. Стрижи. Здесь утонула женщина 1969 г.р.

В пруду у д. Беляковской при купании погиб мужчина 1959 г.р.,

И еще один трагический случай произошел на водоеме в с. Мокино. Там утонул 42-летний мужчина.

По предварительной информации, большинство погибших во время купания находились в состоянии алкогольного опьянения. По каждому факту проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

по информации СУ СК России по Кировской области