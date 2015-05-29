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В Кировской области учителя-педофила приговорили к 8 годам лишения свободы.

Сегодня, 12:32 | Просмотров: 176 | Версия для печати
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58-летний мужчина работал преподавателем по классу баяна в одной из детских школ искусств Кировской области.
 
Следствием и судом установлено, что с сентября 2015 года по апрель 2017 года учитель музыки совершал действия сексуального характера в отношении своих учениц, а также других учащихся школы, не достигших 14-летнего возраста.
 
Весной 2017 года родители нескольких учениц обратились за помощью в правоохранительные органы.
 
После проведения доследственной проверки в отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело. Психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.
 
Следователь Первого отдела по расследованию особо важных дел провел кропотливую работу по сбору и закреплению доказательственной базы. Осужденный свою вину признал частично.
 
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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