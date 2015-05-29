В Кировской области учителя-педофила приговорили к 8 годам лишения свободы.

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58-летний мужчина работал преподавателем по классу баяна в одной из детских школ искусств Кировской области.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2015 года по апрель 2017 года учитель музыки совершал действия сексуального характера в отношении своих учениц, а также других учащихся школы, не достигших 14-летнего возраста.

Весной 2017 года родители нескольких учениц обратились за помощью в правоохранительные органы.

После проведения доследственной проверки в отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело. Психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.

Следователь Первого отдела по расследованию особо важных дел провел кропотливую работу по сбору и закреплению доказательственной базы. Осужденный свою вину признал частично.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области