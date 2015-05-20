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Таксиста, сбившего двух полицейских, приговорили к 3 годам колонии.

Вчера, 16:54 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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ДТП произошло 14 октября 2017 года в Кирове.
 
Ночью на перекрестке улиц Производственная и Московская водитель такси совершил наезд на двух сотрудников ГИБДД.
 
Полицейские оформляли дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшие от полученных травм скончались.
 
Следователи СУ СК РФ по Кировской области провели комплекс необходимых следственных действий.
 
Суд признал таксиста виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении.
 
Также виновник аварии лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств сроком на 3 года.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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