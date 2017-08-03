Количество жертв на водоемах области растет
Пляжный сезон не успел начаться, а в области уже больше десятка погибших. Основные причины трагедий чрезмерное употребление алкоголя, купание в неизвестных и не предназначенных для отдыха местах.
ВЛАДИМИР КНЯЗЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С наступлением теплых деньков все хотят идти на пляж, купаться, но не всегда выполняют все меры, которые мы говорим правила поведения. Так, например, с начала купального сезона у нас есть 11 утонувших, 12 было происшествий. В эти выходные есть 1 утонувший — это в малмыжском районе тоже точно также при купании».
В Кирове всего три пляжа, отдых на которых официально разрешен МЧС. И этого пляжа в этом списке нет, однако отдыхающих это не смущает.
- А вы знаете, что этот пляж не предназначен для купания?
- Не знаю.
- Нет, не знаем.
- А вы сюда отдыхать, купаться приехали?
- Да.
- А почему выбрали для отдыха не городской пляж, где дежурит МЧС, проверено дно, есть медики? Вот сюда почему? Удобней, ближе?
- Удобней, ближе.
- А что знаете про безопасность отдыха с детьми на воде? Какие меры, правила?
- Не заплывать за буйки, как говорится. Далеко. Тут они вот вошкаются и вошкаются.
Состояние официальных пляжей, в свою очередь, тоже устраивает не всех отдыхающих. Основные претензии мусор и битое стекло. Мусорят люди сами, но и уборкой пляжа никто кроме отдыхающих, судя по всему, никто не занимается.
- Мы утром приходим, вдоль берега и по песку мы собираем битое стекло. Очень много. Очень. Вот сегодня я 2 горсти унесла битого стекла. Женщина потом унесла. Потом! Дети приходят на пляж без родителей. Вот я сегодня отправила просто домой двух девочек и мальчика 7-8 лет.
Чаще всего для бдительных взрослых у детей ответ один. - Родители сейчас придут, ненадолго отошли. МЧС и полиция призывают граждан соблюдать при отдыхе на воде меры безопасности. Не бросаться резко в холодную воду, на жаре даже у здорового человека могут начаться судороги, не злоупотреблять алкоголем, внимательно смотреть за своими детьми. Если вы видите, что дети отдыхают без сопровождения взрослых, постарайтесь уговорить их выйти из воды и сообщить об этом родителям.
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