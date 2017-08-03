Количество жертв на водоемах области растет

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В Кировской области в этом сезоне уже утонули 11 человек. С начала пляжного сезона управлением МЧС зарегистрировано 12 происшествий на воде. Среди погибших есть дети. И это только начало пляжного сезона.Пляжный сезон не успел начаться, а в области уже больше десятка погибших. Основные причины трагедий чрезмерное употребление алкоголя, купание в неизвестных и не предназначенных для отдыха местах.В Кирове всего три пляжа, отдых на которых официально разрешен МЧС. И этого пляжа в этом списке нет, однако отдыхающих это не смущает.Состояние официальных пляжей, в свою очередь, тоже устраивает не всех отдыхающих. Основные претензии мусор и битое стекло. Мусорят люди сами, но и уборкой пляжа никто кроме отдыхающих, судя по всему, никто не занимается.Чаще всего для бдительных взрослых у детей ответ один. - Родители сейчас придут, ненадолго отошли. МЧС и полиция призывают граждан соблюдать при отдыхе на воде меры безопасности. Не бросаться резко в холодную воду, на жаре даже у здорового человека могут начаться судороги, не злоупотреблять алкоголем, внимательно смотреть за своими детьми. Если вы видите, что дети отдыхают без сопровождения взрослых, постарайтесь уговорить их выйти из воды и сообщить об этом родителям.