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В регионе обостряется противопожарная обстановка

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 72 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В области обострилась противопожарная обстановка. Только в Кирове с начала сезона у пожарных было 170 выездов. Предотвратить пожары помогают и муниципальные предприятия.

Бойцы муниципальной пожарной охраны готовы выехать по первому сигналу. Зона их ответственности - это городские леса, Порошино и Сидоровка. С начала летнего сезона у добровольной пожарной бригады было уже 24 выезда. Так, совсем недавно выезжали в деревню Баташи, где горел частный дом.

В регионе обостряется противопожарная обстановкаГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Наша главная задача - это прикрывать основные силы МЧС. Так как мы располагаемся близко, а ближайшая часть в Коминтерне. Задача как можно быстрее приехать на пожар и дать первую струю».

На городской пожарно-технической станции есть пожарная цистерна, трактор, коммунальная машина для подвоза воды, вспомогательные инструменты для тушения. Чтобы обеспечить надежную защиту от возгораний в обязательном порядке проводится прокладка лесных минерализованных полос.

В регионе обостряется противопожарная обстановкаМИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:
«Ежегодно ТУ по районам города проводят опашку населенных пунктов, как со стороны лесов, так и полей - 85 км было обработано, в 50-ти населенных пунктах».
 
 
Кроме того, силами муниципальных предприятий ведется разъяснительная работа с населением. В лесах установлены информационные баннеры. Вместе с инспекторами МЧС проводятся профилактические рейды в частном секторе и в садоводствах.

МИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:
«Население еще не совсем понимает, что ни в коем случае нельзя бросать непотушенные окурки или стеклянную посуду, которая фокусирует на солнце и вызывает пожары».
 
 
В этом году с момента схода снега и до появления большой травы у пожарных МЧС было 170 выездов. Чаще всего горит сухая трава. Сейчас, когда установилась жаркая и сухая погода риск возгорания еще больше увеличился. Кировчан просят быть внимательными и ответственными.


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