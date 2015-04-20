В регионе обостряется противопожарная обстановка
Бойцы муниципальной пожарной охраны готовы выехать по первому сигналу. Зона их ответственности - это городские леса, Порошино и Сидоровка. С начала летнего сезона у добровольной пожарной бригады было уже 24 выезда. Так, совсем недавно выезжали в деревню Баташи, где горел частный дом.
ГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Наша главная задача - это прикрывать основные силы МЧС. Так как мы располагаемся близко, а ближайшая часть в Коминтерне. Задача как можно быстрее приехать на пожар и дать первую струю».
На городской пожарно-технической станции есть пожарная цистерна, трактор, коммунальная машина для подвоза воды, вспомогательные инструменты для тушения. Чтобы обеспечить надежную защиту от возгораний в обязательном порядке проводится прокладка лесных минерализованных полос.
МИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:
МИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:
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