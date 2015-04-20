В регионе обостряется противопожарная обстановка

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«Ежегодно ТУ по районам города проводят опашку населенных пунктов, как со стороны лесов, так и полей - 85 км было обработано, в 50-ти населенных пунктах».

«Население еще не совсем понимает, что ни в коем случае нельзя бросать непотушенные окурки или стеклянную посуду, которая фокусирует на солнце и вызывает пожары».

В области обострилась противопожарная обстановка. Только в Кирове с начала сезона у пожарных было 170 выездов. Предотвратить пожары помогают и муниципальные предприятия.Бойцы муниципальной пожарной охраны готовы выехать по первому сигналу. Зона их ответственности - это городские леса, Порошино и Сидоровка. С начала летнего сезона у добровольной пожарной бригады было уже 24 выезда. Так, совсем недавно выезжали в деревню Баташи, где горел частный дом.На городской пожарно-технической станции есть пожарная цистерна, трактор, коммунальная машина для подвоза воды, вспомогательные инструменты для тушения. Чтобы обеспечить надежную защиту от возгораний в обязательном порядке проводится прокладка лесных минерализованных полос.Кроме того, силами муниципальных предприятий ведется разъяснительная работа с населением. В лесах установлены информационные баннеры. Вместе с инспекторами МЧС проводятся профилактические рейды в частном секторе и в садоводствах.В этом году с момента схода снега и до появления большой травы у пожарных МЧС было 170 выездов. Чаще всего горит сухая трава. Сейчас, когда установилась жаркая и сухая погода риск возгорания еще больше увеличился. Кировчан просят быть внимательными и ответственными.