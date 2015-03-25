Светофор на перекрестке Производственной и Воровского отремонтируют к вечеру 3 июля.

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Сбой в работе светофора на самом оживленном перекрестке города Кирова произошел 1 июля.

Специалисты выяснили, что светофор сломался в результате короткого замыкания при повреждении кабеля. На устранение проблемы были направлены две бригады.

Специалисты ООО «Кировсигнал» работали на месте аварии в течение суток и продолжили ремонт сегодня утром. По оценкам экспертов, замена поврежденного кабеля продлится до вечера 3 июля.

Сейчас движение на перекрестке регулируют сотрудники ГИБДД.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть предельно внимательными при пересечении данного участка дороги.

фото vk.com