Светофор на перекрестке Производственной и Воровского отремонтируют к вечеру 3 июля.
Сбой в работе светофора на самом оживленном перекрестке города Кирова произошел 1 июля.
Специалисты выяснили, что светофор сломался в результате короткого замыкания при повреждении кабеля. На устранение проблемы были направлены две бригады.
Специалисты ООО «Кировсигнал» работали на месте аварии в течение суток и продолжили ремонт сегодня утром. По оценкам экспертов, замена поврежденного кабеля продлится до вечера 3 июля.
Сейчас движение на перекрестке регулируют сотрудники ГИБДД.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть предельно внимательными при пересечении данного участка дороги.
фото vk.com
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