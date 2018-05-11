Житель Вятских Полян поджег свой дом, чтобы получить страховку.

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38-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования).

Житель Вятских Полян имел в собственности жилой дом стоимостью 50 тыс. рублей, расположенный в с. Кулыги Вятскополянского района.

В сентябре 2017 года мужчина застраховал свою недвижимость, а потом решил поджечь его, чтобы получить компенсацию.

Свой замысел он претворил в жизнь зимой 2018 года. Сумма материального ущерба составила более 230 тысяч рублей.

Мужчина обратился с заявлением в страховую компанию и потребовал выплатить компенсацию по страховому случаю. Но работники страховой компании выявили факт обмана и отказали заявителю в выплате страхового возмещения.

Суд назначил поджигателю наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области