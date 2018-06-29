Следователи выясняют обстоятельства гибели на реке Быстрице 9-летнего мальчика.

Поделиться новостью:

Трагедия произошла 2 июля около полудня в д. Лисицины.

Во время купания в р. Быстрице утонул мальчик 2008 г.р. По предварительным данным, ребенок отдыхал у воды в компании сверстников.

Во время купания он и его друг стали тонуть.

Одного из мальчиков удалось спасти, второго вытащить из воды не успели.

В ходе проведения доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области