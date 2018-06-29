Следователи выясняют обстоятельства гибели на реке Быстрице 9-летнего мальчика.
Трагедия произошла 2 июля около полудня в д. Лисицины.
Во время купания в р. Быстрице утонул мальчик 2008 г.р. По предварительным данным, ребенок отдыхал у воды в компании сверстников.
Во время купания он и его друг стали тонуть.
Одного из мальчиков удалось спасти, второго вытащить из воды не успели.
В ходе проведения доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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