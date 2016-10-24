Две жительницы Лузы похитили деньги с банковской карты родного деда.

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Хитроумный план похищения денег родственника 27-летняя Л. и 46-летняя К. разработали, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Роли распределили следующим образом. Л. должна была найти банковскую карту деда, а К. разыграть родственника: позвонить, представится работником банка и узнать пин-код карты.

Как работает преступная схема - девушки хорошо знали благодаря многочисленным публикациям в СМИ.

План сработал и на этот раз.

Доверчивый дедушка не узнал голос родственницы и сообщил "сотруднице банка" все реквизит карты. Через банкомат девушки сняли со счета родственника 18 тыс. рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Внучек совсем не смутило обстоятельство, что единственным доходом деда была пенсия.

Приговором суда Л. назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ, К. – в виде 450 часов обязательных работ. Также с Л. и К. взыскан оставшейся не возмещенным потерпевшему ущерб в сумме 9 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области