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Две жительницы Лузы похитили деньги с банковской карты родного деда.

Сегодня, 11:22 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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Хитроумный план похищения денег родственника 27-летняя Л. и 46-летняя К. разработали, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
 
Роли распределили следующим образом. Л. должна была найти банковскую карту деда, а К. разыграть родственника: позвонить, представится работником банка и узнать пин-код карты.
 
Как работает преступная схема - девушки хорошо знали благодаря многочисленным публикациям в СМИ.
 
План сработал и на этот раз.
 
Доверчивый дедушка не узнал голос родственницы и сообщил "сотруднице банка" все реквизит карты. Через банкомат девушки сняли со счета родственника 18 тыс. рублей и распорядились ими по своему усмотрению.
 
Внучек совсем не смутило обстоятельство, что единственным доходом деда была пенсия.
 
Приговором суда Л. назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ, К. – в виде 450 часов обязательных работ. Также с Л. и К. взыскан оставшейся не возмещенным потерпевшему ущерб в сумме 9 тыс. рублей.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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