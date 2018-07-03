В Кирове гроза вывела из строя 6 светофоров.

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В ночь на 5 июля в Кирове прошел грозовой фронт. Несколько молний попали в электросети, которые питают светофорные объекты.

В результате вышли из строя 6 электронных регулировщиков на перекрестках Менделеева - Кольцова, Воровского - Строителей, Луганская - Ломоносова и Октябрьский проспект - Азина.

Ранним утром оперативные бригады приступили к устранению последствий аварий.

К началу интенсивного движения в рабочее состояние приведены 5 светофорных объектов из 6.

Электронный регулировщик на перекрестке улиц Воровского и Строителей ремонтировали в течение дня.

И накануне вновь заработал светофор на перекрестке улиц Воровского и Производственной.

О сбоях в работе электронных регулировщиков очевидцев просят сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 48-00-00.