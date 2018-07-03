ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

04 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2267
EURO: 73.7097
Погода в городе Кирове:
днём:  +22...+24°C
вечером:  +18...+20°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове гроза вывела из строя 6 светофоров.

Сегодня, 13:49 | Просмотров: 70 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В ночь на 5 июля в Кирове прошел грозовой фронт. Несколько молний попали в электросети, которые питают светофорные объекты.
 
В результате вышли из строя 6 электронных регулировщиков на перекрестках Менделеева - Кольцова, Воровского - Строителей, Луганская - Ломоносова и Октябрьский проспект - Азина.
 
Ранним утром оперативные бригады приступили к устранению последствий аварий.
 
К началу интенсивного движения в рабочее состояние приведены 5 светофорных объектов из 6.
 
Электронный регулировщик на перекрестке улиц Воровского и Строителей ремонтировали в течение дня.
 
И накануне вновь заработал светофор на перекрестке улиц Воровского и Производственной.
 
О сбоях в работе электронных регулировщиков очевидцев просят сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 48-00-00.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировский борец стал призёром чемпионата Приволжья.

13:59 04.07.2018


Кировский борец стал призёром чемпионата Приволжья.

Юная котельничанка стала призёром всероссийских стартов по стрельбе из пневматического оружия.

13:53 04.07.2018


Юная котельничанка стала призёром всероссийских стартов по стрельбе из пневматического оружия.

В Кирове гроза вывела из строя 6 светофоров.

13:49 04.07.2018


В Кирове гроза вывела из строя 6 светофоров.

Метеопредупреждение на 5 июля.

13:43 04.07.2018


Метеопредупреждение на 5 июля.

Две жительницы Лузы похитили деньги с банковской карты родного деда.

11:22 04.07.2018


Две жительницы Лузы похитили деньги с банковской карты родного деда.

Бывшего главу Юрьянского городского поселения за растрату и халатность оштрафовали на 400 тысяч рублей.

10:45 04.07.2018


Бывшего главу Юрьянского городского поселения за растрату и халатность оштрафовали на 400 тысяч рублей.

В Кировской области клещевым энцефалитом заразился 31 человек.

16:25 03.07.2018


В Кировской области клещевым энцефалитом заразился 31 человек.

Все новости

Вести. Кировская область

Инспекторы ГИБДД провели опрос водителей

10:51 04.07.2018


Инспекторы ГИБДД провели опрос водителей

Рекордсмены по нормативам ГТО - выявляли самых лучших

20:47 03.07.2018


Рекордсмены по нормативам ГТО - выявляли самых лучших

В Кирове проверили обустройство люков и колодцев на дорогах

20:45 03.07.2018


В Кирове проверили обустройство люков и колодцев на дорогах

Живая музыка и танцы под открытым небом пользуются популярностью у горожан

17:42 03.07.2018


Живая музыка и танцы под открытым небом пользуются популярностью у горожан

Любители охоты встретились в Котельниче на выставке собак

17:41 03.07.2018


Любители охоты встретились в Котельниче на выставке собак

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Светофор на перекрестке Производственной и Воровского отремонтируют к вечеру 3 июля.

03.07.2018


Светофор на перекрестке Производственной и Воровского отремонтируют к вечеру 3 июля.

В Кирове начинается массовый вывоз снега с улиц (ГРАФИК).

02.01.2017


В Кирове начинается массовый вывоз снега с улиц (ГРАФИК).

В Кирове круглосуточно ведется ямочный ремонт дорог

03.03.2016


В Кирове круглосуточно ведется ямочный ремонт дорог

В Кирове определены улицы, которые отремонтируют

17.05.2016


В Кирове определены улицы, которые отремонтируют

На перекрестке улиц Щорса и Производственной г. Кирова не работает светофор.

25.03.2015


На перекрестке улиц Щорса и Производственной г. Кирова не работает светофор.

Вниманию автовладельцев Кирова

29.12.2016


Вниманию автовладельцев Кирова

Популярные новости

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

27.06.2018


В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

28.06.2018


В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма

21.06.2018


Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх