На улице Московской из окна выпала и разбилась пожилая женщина.
Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения женщины 1946 года рождения из окна квартиры.
ЧП произошло в Кирове 5 июля на улице Московской.
Пожилая женщина выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже. Причины ЧП выясняются.
А вечером 4 июля подобное ЧП произошло в г. Яранске. Из окна квартиры на пятом этаже выпала 3-летняя девочка.
По предварительной версии, ребенок опирался на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки.
Ребенка оперативно доставили в больницу. В настоящее время девочка находится в сознании, и ее жизни ничего не угрожает.
Следственными органами организована доследственная проверка по данному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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