На улице Московской из окна выпала и разбилась пожилая женщина.

Поделиться новостью:

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения женщины 1946 года рождения из окна квартиры.

ЧП произошло в Кирове 5 июля на улице Московской.

Пожилая женщина выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже. Причины ЧП выясняются.

А вечером 4 июля подобное ЧП произошло в г. Яранске. Из окна квартиры на пятом этаже выпала 3-летняя девочка.

По предварительной версии, ребенок опирался на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки.

Ребенка оперативно доставили в больницу. В настоящее время девочка находится в сознании, и ее жизни ничего не угрожает.

Следственными органами организована доследственная проверка по данному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области