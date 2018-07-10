Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

Поделиться новостью:

В марте 2017 году Омутнинский районный суд освободил 41-летнего мужчину из колонии и поместил под административный надзор до 2025 года.

Ему было запрещено выезжать за пределы Яранского района, где мужчина был зарегистрирован.

В июле 2017 года осужденный прибыл в Яранск и встал на учет в МО МВД России «Яранский». Но спустя полгода мужчина самовольно оставил место постоянного жительства и уехал в Московскую область.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осуждённый обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.

по информации прокуратуры Кировской области