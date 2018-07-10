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Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

Сегодня, 09:55 | Просмотров: 96 | Версия для печати
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В марте 2017 году Омутнинский районный суд освободил 41-летнего мужчину из колонии и поместил под административный надзор до 2025 года.
 
Ему было запрещено выезжать за пределы Яранского района, где мужчина был зарегистрирован.
 
В июле 2017 года осужденный прибыл в Яранск и встал на учет в МО МВД России «Яранский». Но спустя полгода мужчина самовольно оставил место постоянного жительства и уехал в Московскую область.
 
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осуждённый обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции.
 
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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