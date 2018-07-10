ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

10 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.4442
EURO: 73.3470
Погода в городе Кирове:
вечером:  +15...+17°C
ночью:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Сегодня, 11:57 | Просмотров: 109 | Версия для печати
Поделиться новостью:
81-летняя бабушка возвращалась домой с прогулки, когда к ней подошла неизвестная женщина.
 
Незнакомка рассказала, что племянница пенсионерки попросила ее помочь в доставке на дом продуктов, закупленных «накануне повышения цен».
 
Женщина убедила доверчивую бабушку подождать курьера в квартире и там посоветовала приготовить деньги для оплаты – 70 тысяч рублей.
 
Пенсионерка достала требуемую сумму. После этого гостья отвлекла внимание хозяйки и предложила встретить курьера на улице.
 
Во дворе «подруга племянницы» отлучилась "на несколько минут". А бабушка так и не дождалась ни курьера, ни продуктов.
 
Когда пенсионерка вернулась домой, то обнаружила, что вместе с новой знакомой пропали 70 тысяч "на продукты" и наличные из сумки.
 
В общей сложности было похищено 100 тысяч рублей.
 
В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

15:29 10.07.2018


На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

14:50 10.07.2018


Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

14:43 10.07.2018


Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

13:20 10.07.2018


Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

13:00 10.07.2018


11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

11:57 10.07.2018


В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

9:55 10.07.2018


Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

Все новости

Вести. Кировская область

В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

15:32 10.07.2018


В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

В Белой Холунице состоялся фестиваль железа

15:31 10.07.2018


В Белой Холунице состоялся фестиваль железа

В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

15:29 10.07.2018


В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

15:28 10.07.2018


В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

10:47 10.07.2018


Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове жертвой мошенницы стала 91-летняя пенсионерка.

15.12.2017


В Кирове жертвой мошенницы стала 91-летняя пенсионерка.

В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

27.02.2018


В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

В Кирове продавец медтехники похитил у пенсионерки 90 тысяч рублей.

01.12.2015


В Кирове продавец медтехники похитил у пенсионерки 90 тысяч рублей.

В Котельниче пенсионерка отдала мошенникам 90 тысяч рублей как "процент за перевод".

21.07.2017


В Котельниче пенсионерка отдала мошенникам 90 тысяч рублей как "процент за перевод".

Кировская пенсионерка перевела мошенникам 290 тысяч рублей

18.12.2015


Кировская пенсионерка перевела мошенникам 290 тысяч рублей

В Слободском районе таксист стал курьером мошенника

15.06.2016


В Слободском районе таксист стал курьером мошенника

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх