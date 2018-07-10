В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.
81-летняя бабушка возвращалась домой с прогулки, когда к ней подошла неизвестная женщина.
Незнакомка рассказала, что племянница пенсионерки попросила ее помочь в доставке на дом продуктов, закупленных «накануне повышения цен».
Женщина убедила доверчивую бабушку подождать курьера в квартире и там посоветовала приготовить деньги для оплаты – 70 тысяч рублей.
Пенсионерка достала требуемую сумму. После этого гостья отвлекла внимание хозяйки и предложила встретить курьера на улице.
Во дворе «подруга племянницы» отлучилась "на несколько минут". А бабушка так и не дождалась ни курьера, ни продуктов.
Когда пенсионерка вернулась домой, то обнаружила, что вместе с новой знакомой пропали 70 тысяч "на продукты" и наличные из сумки.
В общей сложности было похищено 100 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия.
по информации УМВД по Кировской области
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