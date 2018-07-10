На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

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По информации Приволжского следственного управления на ­транспорте СКР, инцидент произошел 10 июля 2018.

В 13 часов на посадочной площадке Кучаны легкомоторный самолетом ZLIN, принадлежащий ООО «Вяткаавиа», выполнял учебный полет.

На борту самолета находилось два человека.

При взлете самолет набрав небольшую высоту и жестко приземлился за посадочную полосу.

Степень повреждения самолета выясняются, состояния пилота и пассажира удовлетворительное. Они доставлены в больницу.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

фото LIFE SHOT