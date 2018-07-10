На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.
По информации Приволжского следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел 10 июля 2018.
В 13 часов на посадочной площадке Кучаны легкомоторный самолетом ZLIN, принадлежащий ООО «Вяткаавиа», выполнял учебный полет.
На борту самолета находилось два человека.
При взлете самолет набрав небольшую высоту и жестко приземлился за посадочную полосу.
Степень повреждения самолета выясняются, состояния пилота и пассажира удовлетворительное. Они доставлены в больницу.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
фото LIFE SHOT
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