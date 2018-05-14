Житель Кирова отдал мошенникам 25 тысяч рублей за путевку в «пансионат у моря».
Еще один житель Кировской области стал жертвой мошеннического сайта, на котором предлагалось "бронировать жилье" на черноморском побережье в Абхазии.
66-летний пенсионер оформил бронь еще в середине апреля.
Мужчина нашел в интернете сайт черноморского пансионата по весьма привлекательной цене и перевел на указанный счет 25,5 тысяч рублей.
Когда подошло время отправиться в отпуск, выяснилось, что сайт, на котором мужчина оплатил отдых, - двойник настоящего сайта одного из пансионатов. И настоящий пансионат никаких денег не получал и жилье для пенсионера не бронировал.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России «Мошенничество».
В настоящий момент полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
по информации УМВД по Кировской области
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