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Житель Кирова отдал мошенникам 25 тысяч рублей за путевку в «пансионат у моря».

Вчера, 12:15 | Просмотров: 194 | Версия для печати
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Еще один житель Кировской области стал жертвой мошеннического сайта, на котором предлагалось "бронировать жилье" на черноморском побережье в Абхазии.
 
66-летний пенсионер оформил бронь еще в середине апреля.
 
Мужчина нашел в интернете сайт черноморского пансионата по весьма привлекательной цене и перевел на указанный счет 25,5 тысяч рублей.
 
Когда подошло время отправиться в отпуск, выяснилось, что сайт, на котором мужчина оплатил отдых, - двойник настоящего сайта одного из пансионатов. И настоящий пансионат никаких денег не получал и жилье для пенсионера не бронировал.
 
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России «Мошенничество».
 
В настоящий момент полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
 
по информации УМВД по Кировской области


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