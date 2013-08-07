Сотрудники ГИБДД провели специальную акцию "Шлем - всему голова"
Смельчаков погонять без шлема хоть отбавляй. Но стоит напомнить, что от наличия шлема зачастую зависит жизнь самих лихачей. Евгений Волкоморов осознает всю меру ответственности, которая лежит на участнике дорожного движения, и без шлема никогда не выезжает.
ЕВГЕНИЙ ВОЛКОМОРОВ:
«Для мотоциклиста очень важна экипировка, просто так кататься нельзя, потому что даже на маленькой скорости можно получить травмы серьезные».
Профилактическая кампания "Шлем всему голова" недаром стартовала в разгар мотосезона. Именно в летнее время увеличивается количество ДТП с участием водителей мототранспорта.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Основные нарушения - нет водительского удостоверения, превышение скоростного режима в городской черте и за ее пределами».
Если водитель мотоцикла попался в руки инспекторов без шлема, то ему придется заплатить штраф в размере одной тысячи рублей.
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