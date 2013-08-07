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Госавтоинспекция продолжает профилактику ДТП с участием водителей мототранспорта. В летнее время количество таких аварий увеличивается. Сегодня сотрудники ГИБДД провели специальную акцию "Шлем - всему голова".Смельчаков погонять без шлема хоть отбавляй. Но стоит напомнить, что от наличия шлема зачастую зависит жизнь самих лихачей. Евгений Волкоморов осознает всю меру ответственности, которая лежит на участнике дорожного движения, и без шлема никогда не выезжает.Профилактическая кампания "Шлем всему голова" недаром стартовала в разгар мотосезона. Именно в летнее время увеличивается количество ДТП с участием водителей мототранспорта.Если водитель мотоцикла попался в руки инспекторов без шлема, то ему придется заплатить штраф в размере одной тысячи рублей.