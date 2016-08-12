В Кирове из окна выпала 9-летняя девочка.

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Инцидент произошел 11 июля 2018 года.

В областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии поступила 9-летняя ученица одной из кировских школ с множеством травм.

Выяснилось, что ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Обстоятельства происшествия уточняются.

Сотрудники кировской полиции убедительно просят родителей обратить внимание на меры безопасности, препятствующие выпадению детей из окон квартир и падению с балконов.

по информации УМВД по Кировской области