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Новости / Происшествия

В Кировской области за выходные утонули два человека.

Сегодня, 09:44 | Просмотров: 42 | Версия для печати
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По факту несчастных случаев на водоемах области проводятся доследственные проверки.
 
Трагедия произошла 14 июля 2018 года. Около 17 часов на реке Великой во время купания утонула девочка 2004 года рождения.
 
Еще одно ЧП случилось 15 июля во время проведения рок-фестиваля. Около 15 часов в водоеме «Черное озеро» во время купания утонул молодой человек 1985 года рождения.
 
По предварительной информации, мужчина купался в состоянии алкогольного опьянения.
 
По каждому факту устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам  проверок будут приняты процессуальные решения.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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