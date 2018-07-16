В ИК-5 осужденный пытался дать взятку сотруднику УФСИН.

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50-летний осужденный обратился "за помощью" к сотруднику кирово-чепецкой ИК-5.

Мужчина "попросил" за вознаграждение пронести на территорию колонии мобильный телефон. Сумма вознаграждения составила 22 тысяч рублей.

Сотрудник ИК предупредил осуждённого об уголовной ответственности за дачу взятки и тут же обратился в отдел собственной безопасности УФСИН.

Передача денег прошла под контролем сотрудников отдела собственной безопасности. Попытка дачи взятки была пресечена, материалы по факту переданы в СУ СК РФ по Кировской области.

В отношении виновного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ. Осужденному грозит увеличение срока лишения свободы.

по информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области