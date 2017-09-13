В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.
По данному факту проводится доследственная проверка. ЧП произошло 17 июля 2018 года.
Около 18 часов в городе Кирово-Чепецке у дома на проспекту Мира было обнаружено тело молодого человека 1989 г.р.
На место происшествия выехали следователи СО по городу Кирово-Чепецку СУ СКР по Кировской области.
По версии следствия, в этот день компания молодых людей распивала спиртные напитки. Один из участников вечеринки вышел на балкон и по неосторожности перевалился через перила.
Друзья попытались его спасти, но не смогли удержать. Молодой человек упал с высоты 4 этажа и получил смертельные травмы.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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