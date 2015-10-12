В Кирово-чепецком районе полицейские застрелили двух собак, нападавших на людей.

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Инцидент произошел 18 июля 2018 года. В дежурную часть поступили сообщения от жителей д. Мокрецы.

Люди просили полицейских защитить их от двух больших и агрессивных собак, которые нападали на прохожих прямо в центре деревни.

К моменту приезда патрульных собаки напали на двух местных жителей. Женщину, серьезно пострадавшую от укусов, экстренно отправили в областную травмбольницу. Пожилому мужчине медпомощь оказали на месте происшествия.

Патрульные направились на поиски собак и по пути встретили женщину с ребенком, которых уже готовились напасть собаки породы алабай. Полицейские успели посадить людей к себе в машину за несколько секунд до нападения собак.

Патрульные приняли решение ликвидировать агрессивных псов. Для их обезвреживания было использовано табельное оружие.

Обе собаки были нейтрализованы на окраине деревни на безопасном удалении от людей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка. Найден хозяин животных, он дает показания.

По результатам проведения проверки будет принято решение о привлечении его к ответственности.

по информации УМВД по Кировской области