ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

19 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2746
EURO: 73.4808
Погода в городе Кирове:
вечером:  +20...+22°C
ночью:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирово-чепецком районе полицейские застрелили двух собак, нападавших на людей.

Сегодня, 14:55 | Просмотров: 90 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Инцидент произошел 18 июля 2018 года. В дежурную часть поступили сообщения от жителей д. Мокрецы.
 
Люди просили полицейских защитить их от двух больших и агрессивных собак, которые нападали на прохожих прямо в центре деревни.
 
К моменту приезда патрульных собаки напали на двух местных жителей. Женщину, серьезно пострадавшую от укусов, экстренно отправили в областную травмбольницу. Пожилому мужчине медпомощь оказали на месте происшествия.
 
Патрульные направились на поиски собак и по пути встретили женщину с ребенком, которых уже готовились напасть собаки породы алабай. Полицейские успели посадить людей к себе в машину за несколько секунд до нападения собак.
 
Патрульные приняли решение ликвидировать агрессивных псов. Для их обезвреживания было использовано табельное оружие.
 
Обе собаки были нейтрализованы на окраине деревни на безопасном удалении от людей.
 
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка. Найден хозяин животных, он дает показания.
 
По результатам проведения проверки будет принято решение о привлечении его к ответственности.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

15:56 19.07.2018


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

20 июля в Кирове пройдет прямая линия по приему детей в муниципальные школы.

15:46 19.07.2018


20 июля в Кирове пройдет прямая линия по приему детей в муниципальные школы.

В Кирове установят бюст знаменитой конькобежки Марии Исаковой.

15:38 19.07.2018


В Кирове установят бюст знаменитой конькобежки Марии Исаковой.

На Театральной площади развернут мобильную станцию переливания крови.

15:29 19.07.2018


На Театральной площади развернут мобильную станцию переливания крови.

Лучший домоуправ живет в Кирове.

15:23 19.07.2018


Лучший домоуправ живет в Кирове.

В Кирово-чепецком районе полицейские застрелили двух собак, нападавших на людей.

14:55 19.07.2018


В Кирово-чепецком районе полицейские застрелили двух собак, нападавших на людей.

Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за билеты "Саратовских авиалиний".

14:33 19.07.2018


Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за билеты "Саратовских авиалиний".

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские школы начали активную подготовку к новому учебному году

17:25 19.07.2018


Кировские школы начали активную подготовку к новому учебному году

В ОЗС обсудили проблемы подготовки к отопительному сезону

15:09 19.07.2018


В ОЗС обсудили проблемы подготовки к отопительному сезону

В Кирове проходит акция «Активное поколение»

10:49 19.07.2018


В Кирове проходит акция «Активное поколение»

В Кирове официально представили нового председателя областного суда Константина Егорова

10:46 19.07.2018


В Кирове официально представили нового председателя областного суда Константина Егорова

Выставка фото 60-х годов

10:42 19.07.2018


Выставка фото 60-х годов

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

На жителей Котельнича нападают бродячие собаки.

12.10.2015


На жителей Котельнича нападают бродячие собаки.

Расследование уголовного дела о гибели мужчины от собак завершено

08.11.2016


Расследование уголовного дела о гибели мужчины от собак завершено

В Кирово-Чепецке собаки загрызли мужчину (ФОТО)

31.08.2016


В Кирово-Чепецке собаки загрызли мужчину (ФОТО)

В Оричевском районе найдент труп енотовидной собаки

03.03.2017


В Оричевском районе найдент труп енотовидной собаки

В Кирово-Чепецке собаки загрызли мужчину

02.09.2016


В Кирово-Чепецке собаки загрызли мужчину

Дело о гибели чепчанина от собак направлено в суд

25.11.2016


Дело о гибели чепчанина от собак направлено в суд

Популярные новости

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

В Кирове будут судить генерального директора АО «Северовостокэнгергострой».

09.07.2018


В Кирове будут судить генерального директора АО «Северовостокэнгергострой».

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

10.07.2018


В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх