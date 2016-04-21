В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

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Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кирову разыскивают мужчину, причастного к совершению тяжкого преступления.

Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения.

На голове темно-русые волосы средней длины, на лице щетина. Был одет в футболку темно-серого цвета, на груди рисунок (надпись белого цвета в зеленом квадрате), темно-синие шорты длиной до колена с красными полосами по бокам, черные кроссовки, черные носки.

Мужчина зашел в подъезд дома и через некоторое время вышел обратно в черных перчатках на руках.

При себе имел фирменный белый пакет одной из торговых сетей.

Особые приметы: лобные залысины, походка с наклоном вперед.

Информацию о личности и местонахождении мужчины на кадрах видеозаписи просят сообщить в полицию по телефонам: 67-43-21, 8-999-361-88-07 или 02 (102 - с мобильного телефона).