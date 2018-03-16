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Новости / Происшествия

Эксперта, виновного в падении крана на жилой дом, приговорили 1,9 году ограничения свободы.

Сегодня, 14:55 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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ЧП произошло 19 января 2018 года в районе перекрестка улицы Мопра и Октябрьского проспекта.
 
Башенный кран, работавший на стройке многоэтажного дома, внезапно обрушился на двухэтажный жилой дом. Погиб машинист крана и пострадали двое рабочих.
 
Само здание было частично разрушено.
 
В ходе следствия и на суде было установлено, что в начале 2017 года была проведена экспертиза башенного крана. Эксперт ООО "Кран Сервис" выдал разрешение на его эксплуатацию.
 
Позже из-за неправильной запасовки грузового каната произошло постепенное его истирание, и кран рухнул во время работы.
 
Эксперт был признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей.
 
Суд назначил осужденному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев, а также на 1 год лишил его права заниматься деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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