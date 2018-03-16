Эксперта, виновного в падении крана на жилой дом, приговорили 1,9 году ограничения свободы.

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ЧП произошло 19 января 2018 года в районе перекрестка улицы Мопра и Октябрьского проспекта.

Башенный кран, работавший на стройке многоэтажного дома, внезапно обрушился на двухэтажный жилой дом. Погиб машинист крана и пострадали двое рабочих.

Само здание было частично разрушено.

В ходе следствия и на суде было установлено, что в начале 2017 года была проведена экспертиза башенного крана. Эксперт ООО "Кран Сервис" выдал разрешение на его эксплуатацию.

Позже из-за неправильной запасовки грузового каната произошло постепенное его истирание, и кран рухнул во время работы.

Эксперт был признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей.

Суд назначил осужденному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев, а также на 1 год лишил его права заниматься деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

Приговор не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области