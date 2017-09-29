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В Лебяжском районе на берегу Вятки нашли 25 тонн аммиачной селитры.

Сегодня, 15:48 | Просмотров: 111 | Версия для печати
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В Кировской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы вблизи реки Вятки.
 
На территории водоохранной зоны местное сельхозпредприятие устроило несанкционированное складирование удобрений.
 
В общей сложности было обнаружено около 25 тонн аммиачной селитры. По предварительной информации, удобрения свозили к реке в течение пяти лет.
 
Экспертиза подтвердила превышение ПДК содержания загрязняющих веществ в почве по нескольким химическим элементам.
 
По материалам прокурорской проверки дознавателем УМВД России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 Уголовного Кодекса Российской Федерации (порча земли).
 
по информации прокуратуры Кировской области


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