В Лебяжском районе на берегу Вятки нашли 25 тонн аммиачной селитры.

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В Кировской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы вблизи реки Вятки.

На территории водоохранной зоны местное сельхозпредприятие устроило несанкционированное складирование удобрений.

В общей сложности было обнаружено около 25 тонн аммиачной селитры. По предварительной информации, удобрения свозили к реке в течение пяти лет.

Экспертиза подтвердила превышение ПДК содержания загрязняющих веществ в почве по нескольким химическим элементам.

По материалам прокурорской проверки дознавателем УМВД России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 Уголовного Кодекса Российской Федерации (порча земли).

по информации прокуратуры Кировской области