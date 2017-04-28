В Вятских Полянах от удара током рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы.
ЧП произошло 6 июля 2018 года.
Электромонтер одного из предприятий города Вятские Поляны выполнял порученную работу.
Мужчина находился на раме линейного разъединителя и при расшатывании заземляющих ножей получил удар электрическим током. Работник потерял равновесие и упал на землю с высоты около 3 метров.
Мужчина был госпитализирован с многочисленными переломами и ушибами, также он получил электроожог. Все травмы в совокупности причинили опасный для жизни тяжкий вред здоровью.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, виновных в этом.
Расследование уголовного дела продолжается.
по информации СУ СКР по Кировской области
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