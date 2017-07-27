ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

24 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.1957
EURO: 74.1286
Погода в городе Кирове:
ночью:  +15...+17°C
утром:  +22...+24°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Зуевском районе избили и похитили 17-летнего подростка.

Вчера, 10:30 | Просмотров: 176 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Инцидент произошел 19 июля 2018 года.
 
Компания молодых людей, двум из которых 18 лет, а одному - 16, на двух автомобилях приехала на пруд, расположенный в поселке Октябрьский Зуевского района.
 
Там они встретили своего 17-летнего знакомого, с которым ранее у молодых людей произошел конфликт. Они остановили юношу и начали его избивать металлической битой и пластмассовой трубой.
 
После избиения подростка затащили в багажник одного из автомобилей и увезли в дом одного из участников избиения. Там подростка некоторое время удерживали, после чего отпустили.
 
Все участники нападения были  задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
 
В ходе допроса молодые люди дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следователям предстоит выяснить мотивы данного преступления.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Владимир Путин: "Мне не нравится никакой вариант повышения возраста выхода на пенсию".

12:54 23.07.2018


Владимир Путин: "Мне не нравится никакой вариант повышения возраста выхода на пенсию".

В Кирове будут судить бывшего судебного пристава за служебный подлог.

12:01 23.07.2018


В Кирове будут судить бывшего судебного пристава за служебный подлог.

В Кирово-Чепецком районе пожарные спасли лошадь.

11:42 23.07.2018


В Кирово-Чепецком районе пожарные спасли лошадь.

В Кировской области за выходные утонули два ребенка.

11:34 23.07.2018


В Кировской области за выходные утонули два ребенка.

В Кирове отремонтировали 25 улиц.

11:33 23.07.2018


В Кирове отремонтировали 25 улиц.

В Кировской области многодетным семьям предоставят более 400 земельных участков.

10:48 23.07.2018


В Кировской области многодетным семьям предоставят более 400 земельных участков.

В Зуевском районе избили и похитили 17-летнего подростка.

10:30 23.07.2018


В Зуевском районе избили и похитили 17-летнего подростка.

Все новости

Вести. Кировская область

В Радужном появился новый тренировочный зал

17:55 23.07.2018


В Радужном появился новый тренировочный зал

Выставка "Былина и сказка в глине и красках"

17:54 23.07.2018


Выставка "Былина и сказка в глине и красках"

В УК внесены изменения о сроках заключения в СИЗО

17:51 23.07.2018


В УК внесены изменения о сроках заключения в СИЗО

Контейнерная площадка на улице Спасской не в силах справиться с нагрузкой

17:50 23.07.2018


Контейнерная площадка на улице Спасской не в силах справиться с нагрузкой

Юниоры "Олимпии" провели контрольный матч со сверстниками из салехардского "Ямала"

15:11 23.07.2018


Юниоры "Олимпии" провели контрольный матч со сверстниками из салехардского "Ямала"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Двое жителей Кирово-Чепецка избили своего знакомого бейсбольной битой.

27.07.2017


Двое жителей Кирово-Чепецка избили своего знакомого бейсбольной битой.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

В Кирове задержали двух молодых людей, напавших на таксиста.

29.03.2016


В Кирове задержали двух молодых людей, напавших на таксиста.

В Слободском районе нашли тело подростка, пропавшего полгода назад.

15.08.2017


В Слободском районе нашли тело подростка, пропавшего полгода назад.

Следователи рассказали, из-за чего были убиты супруги Огарковы

12.04.2016


Следователи рассказали, из-за чего были убиты супруги Огарковы

Популярные новости

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

10.07.2018


В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

В Слободском районе в детском саду работала ранее судимая женщина.

10.07.2018


В Слободском районе в детском саду работала ранее судимая женщина.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх