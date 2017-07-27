В Зуевском районе избили и похитили 17-летнего подростка.

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Инцидент произошел 19 июля 2018 года.

Компания молодых людей, двум из которых 18 лет, а одному - 16, на двух автомобилях приехала на пруд, расположенный в поселке Октябрьский Зуевского района.

Там они встретили своего 17-летнего знакомого, с которым ранее у молодых людей произошел конфликт. Они остановили юношу и начали его избивать металлической битой и пластмассовой трубой.

После избиения подростка затащили в багажник одного из автомобилей и увезли в дом одного из участников избиения. Там подростка некоторое время удерживали, после чего отпустили.

Все участники нападения были задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В ходе допроса молодые люди дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следователям предстоит выяснить мотивы данного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области