В Кировской области за выходные утонули два ребенка.

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Одно из ЧП произошло 21 июля 2018 года.

В реке Вятке в районе деревни Родионовы города Слободского утонул 16-летний подросток.

Еще одна трагедия произошла 22 июля.

Во время купания в пруду деревни Овсянниково Уржумского района утонул 6-летний мальчик. Ребенок не умел плавать, но все-таки зашел в водоем.

В обоих случаях несовершеннолетние находились на водоемах без взрослых.

Также за три дня в Кировской области утонули еще трое взрослых мужчин.

20 июля около 11 часов у деревни Худяки Тужинского района в реке Пижма было обнаружено тело мужчины.

21 июля около 8 часов у деревни Стрижи во время купания на Симаковских карьерах утонул мужчина, 1980 года рождения.

22 июля около 12 часов в поселке Созимский Верхнекамского района во время купания в пруду утонул мужчина, 1979 года рождения.

По данным трагическим фактам следственными органами проводятся проверки, выясняются обстоятельства гибели как взрослых, так и детей.

по информации УМВД по Кировской области