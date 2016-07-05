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Новости / Происшествия

В Кировской области за выходные утонули два ребенка.

Вчера, 11:34 | Просмотров: 181 | Версия для печати
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Одно из ЧП произошло 21 июля 2018 года.
 
В реке Вятке в районе деревни Родионовы города Слободского утонул 16-летний подросток.
 
Еще одна трагедия произошла 22 июля.
 
Во время купания в пруду деревни Овсянниково Уржумского района утонул 6-летний мальчик. Ребенок не умел плавать, но все-таки зашел в водоем.
 
В обоих случаях несовершеннолетние находились на водоемах без взрослых.
 
Также за три дня в Кировской области утонули еще трое взрослых мужчин.
 
20 июля около 11 часов у деревни Худяки Тужинского района в реке Пижма было обнаружено тело мужчины.
 
21 июля около 8 часов у деревни Стрижи во время купания на Симаковских карьерах утонул мужчина, 1980 года рождения.
 
22 июля около 12 часов в поселке Созимский Верхнекамского района во время купания в пруду утонул мужчина, 1979 года рождения.
 
По данным трагическим фактам следственными органами проводятся проверки, выясняются обстоятельства гибели как взрослых, так и детей.
 
по информации УМВД по Кировской области


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