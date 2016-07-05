В Кировской области за выходные утонули два ребенка.
Одно из ЧП произошло 21 июля 2018 года.
В реке Вятке в районе деревни Родионовы города Слободского утонул 16-летний подросток.
Еще одна трагедия произошла 22 июля.
Во время купания в пруду деревни Овсянниково Уржумского района утонул 6-летний мальчик. Ребенок не умел плавать, но все-таки зашел в водоем.
В обоих случаях несовершеннолетние находились на водоемах без взрослых.
Также за три дня в Кировской области утонули еще трое взрослых мужчин.
20 июля около 11 часов у деревни Худяки Тужинского района в реке Пижма было обнаружено тело мужчины.
21 июля около 8 часов у деревни Стрижи во время купания на Симаковских карьерах утонул мужчина, 1980 года рождения.
22 июля около 12 часов в поселке Созимский Верхнекамского района во время купания в пруду утонул мужчина, 1979 года рождения.
По данным трагическим фактам следственными органами проводятся проверки, выясняются обстоятельства гибели как взрослых, так и детей.
по информации УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.