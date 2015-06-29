В Кирово-Чепецком районе пожарные спасли лошадь.

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Инцидент произошел 16 июля в д. Солоково Кирово-Чепецкого района.

В пожарную часть позвонили местные жители, которые просили спасти лошадь.

Животное упало в канаву и лежало на спине. Самостоятельно выбраться из ямы лошадь не могла.

Кроме того животное облепили пауты, отогнать которых лошадь не могла, так как хвост оказался прижатым под телом. Спустя несколько часов животное совсем обессилело и погибало.

Люди поливали лошадь водой и пытались напоить. Спасатели тем временем протянули пожарные рукава и обмотали её веревками.

После этого с помощью техники аккуратно потянули канаты. Таким образом животное удалось поставить на ноги.

После успешно проведенной операции хозяйки увели лошадь домой. Местные жители были безмерно благодарны сотрудникам пожарной части за ее спасение.

По информации ПСЧ-24