В Кирове будут судить бывшего судебного пристава за служебный подлог.

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Перед судом предстанет бывшая начальник отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Кировской области.

Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В 2017 году в отделе находилось производство о взыскании с должника более 40 млн. рублей. Приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должника, в том числе на объекты недвижимости и автомобиль «Skoda Yeti».

Бывшая начальник отдела по просьбе своей подруги, знакомой должника, распорядилась снять арест с объектов недвижимости и автомобиль должника. После женщина внесла ложные сведения в постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий с арестованным имуществом.

В результате должник смог незаконно реализовать арестованное имущество.

В настоящее время судебный пристав-исполнитель уволена с государственной службы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Кирова для рассмотрения по существу.

по информации прокуратуры Кировской области