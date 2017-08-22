В Кирове будут судить бывшего судебного пристава за служебный подлог.
Перед судом предстанет бывшая начальник отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Кировской области.
Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
В 2017 году в отделе находилось производство о взыскании с должника более 40 млн. рублей. Приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должника, в том числе на объекты недвижимости и автомобиль «Skoda Yeti».
Бывшая начальник отдела по просьбе своей подруги, знакомой должника, распорядилась снять арест с объектов недвижимости и автомобиль должника. После женщина внесла ложные сведения в постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий с арестованным имуществом.
В результате должник смог незаконно реализовать арестованное имущество.
В настоящее время судебный пристав-исполнитель уволена с государственной службы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Кирова для рассмотрения по существу.
по информации прокуратуры Кировской области
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