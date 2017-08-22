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В Кирове будут судить бывшего судебного пристава за служебный подлог.

Вчера, 12:01 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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Перед судом предстанет бывшая начальник отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Кировской области.
 
Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
 
В 2017 году в отделе находилось производство о взыскании с должника более 40 млн. рублей. Приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должника, в том числе на объекты недвижимости и автомобиль «Skoda Yeti».
 
Бывшая начальник отдела по просьбе своей подруги, знакомой должника, распорядилась снять арест с объектов недвижимости и автомобиль должника. После женщина внесла ложные сведения в постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий с арестованным имуществом.
 
В результате должник смог незаконно реализовать арестованное имущество.
 
В настоящее время судебный пристав-исполнитель уволена с государственной службы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Кирова для рассмотрения по существу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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