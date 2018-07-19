Кировчане приняли участие в международном слёте юных пожарных в Германии

Поделиться новостью:

«Я узнал для себя много нового, у меня появилась мечта стать пожарным. Я бы хотел еще раз съездить и посетить все это. Я бы хотел получить опыт для себя в этой профессии».

«Я как добровольный пожарный во Франкфурте проходил обучение в этом центре, с противогазом, проходил несколько тестов и благополучно их закончил. Наша делегация посмотрела, детям очень понравилось».

В немецком Висбадене, столице федеральной земли Гессен, прошел международный слёт юных пожарных. Среди кировских участников были кадеты юридического полицейского колледжа и дети сотрудников подразделений государственной противопожарной службы.Очередной день своего визита в Германию кировская делегация провела во Франкфурте-на-Майне - крупнейшем городе федеральной земли Гессен. Участникам международного слёта была предоставлена возможность посмотреть изнутри на работу одного из крупнейших в Европе аэропортов. В первую очередь кировчан интересовало, как здесь организована пожарная безопасность. Наибольшее внимание было приковано к необычной технике.Пожарный аэродромный автомобиль. В его конструкции применены лучшие современные технологии и инновационные решения. Экипаж огромной машины - всего два человека. При помощи компьютеров и видеокамер, они, не выходя из спецавтомобиля, ликвидируют дистанционно пожар, подавая водяные и пенные стволы электронными манипуляторами.Участники слёта посетили учебный центр для работников пожарной охраны. Ежегодно здесь проходят подготовку и аттестацию около 25 тысяч человек. Это представители всех государственных и добровольных подразделений пожарной охраны Земли Гессен. В центре созданы все условия для обучения и отработки профессиональных навыков. Имеются тренажёрные классы, тренировочные полигоны и многоуровневая теплодымокамера для занятий в средствах защиты органов дыхания.Отметим, что дружба между пожарными Кирова и Висбадена уже имеет свою историю. Начиная с 2015 года, когда немецкая делегация впервые приехала в наш город, слёты юных огнеборцев России и Германии проходят ежегодно.