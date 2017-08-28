В УК внесены изменения о сроках заключения в СИЗО

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Когда один день могут засчитать за полтора и даже два. В Уголовный Кодекс внесены изменения о сроках заключения в СИЗО.Согласно изменениям в статье об исчислении сроков и зачёта наказания, теперь время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима и два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Осуждённых, отбывающих наказание в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима, и некоторых других категорий осуждённых, изменения не коснутся.В течение полугода сотрудникам специального учета УФСИН необходимо подготовить документы на пересчёт сроков наказания осужденным и разъяснить им их права. Пересчётом будут заниматься суды - по ходатайству заключенного или по представлению учреждения, исполняющего наказание. Под действие изменений Уголовного кодекса в Кировской области попадают около 2000 осуждённых.