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В Кировской области с начала сезона ликвидировали 22 лесных пожара.

Вчера, 11:44 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Все обнаруженные лесные пожары были потушены в течение суток.
 
Всего на 23 июля с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Кировской области зафиксировали и ликвидировали 22 лесных пожара: в Суводском (3), Парковом (5), Вятскополянском (3), Свечинском (1), Уржумском (1), Унинском (1), Зуевском (5), Омутнинском (1), Кильмезском (1) и Мурашинском лесничествах (1).
 
Общая площадь пожаров составила 9,6 гектара. На тушение привлекали 211 человек и 49 единиц техники.
 
Ущерб, причинённый лесными пожарами, составил 285 тыс. рублей.
 
Предположительная причина возникновения всех лесных пожаров - нарушение гражданами правил пожарной безопасности.
 
По всем фактам возникновения лесных пожаров проводятся мероприятия по установлению виновных лиц.
 
О фактах возникновения лесных пожаров и иных предполагаемых нарушениях лесного законодательства можно круглосуточно сообщать в Региональную диспетчерскую службу КОГСАУ «Лесоохрана» по телефону (8332) 64-34-28 или на бесплатный телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.


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