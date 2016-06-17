В Кировской области с начала сезона ликвидировали 22 лесных пожара.

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Все обнаруженные лесные пожары были потушены в течение суток.

Всего на 23 июля с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Кировской области зафиксировали и ликвидировали 22 лесных пожара: в Суводском (3), Парковом (5), Вятскополянском (3), Свечинском (1), Уржумском (1), Унинском (1), Зуевском (5), Омутнинском (1), Кильмезском (1) и Мурашинском лесничествах (1).

Общая площадь пожаров составила 9,6 гектара. На тушение привлекали 211 человек и 49 единиц техники.

Ущерб, причинённый лесными пожарами, составил 285 тыс. рублей.

Предположительная причина возникновения всех лесных пожаров - нарушение гражданами правил пожарной безопасности.

По всем фактам возникновения лесных пожаров проводятся мероприятия по установлению виновных лиц.

О фактах возникновения лесных пожаров и иных предполагаемых нарушениях лесного законодательства можно круглосуточно сообщать в Региональную диспетчерскую службу КОГСАУ «Лесоохрана» по телефону (8332) 64-34-28 или на бесплатный телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.