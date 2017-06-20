В Кирове наркодилера приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Поделиться новостью:

20-летний уроженец г. Советска Кировской области был осуждён по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение сбыт наркотических средств в крупном размере) и двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).

В декабре 2017 года молодой человек нашел в интернете поставщика синтетических наркотиков и купил у него большую партию наркозелья.

В последующем товар молодой человек сбывал в Кирове через тайники-закладки.

В феврале 2018 года во время очередной попытки сбыть наркотик молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При осмотре квартиры задержанного из незаконного оборота изъято почти 1,5 кг наркотических средств, приготовленных к продаже.

Суд признал его виновным и назначил в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное преследование остальных участников преступной группы в настоящий момент продолжается.

по информации прокуратуры Кировской области