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В Кирове наркодилера приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Вчера, 12:56 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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20-летний уроженец г. Советска Кировской области был осуждён по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение сбыт наркотических средств в крупном размере) и двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).
 
В декабре 2017 года молодой человек нашел в интернете поставщика синтетических наркотиков и купил у него большую партию наркозелья.
 
В последующем товар молодой человек сбывал в Кирове через тайники-закладки.
 
В феврале 2018 года во время очередной попытки сбыть наркотик молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При осмотре квартиры задержанного из незаконного оборота изъято почти 1,5 кг наркотических средств, приготовленных к продаже.
 
Суд признал его виновным и назначил в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
 
Уголовное преследование остальных участников преступной группы в настоящий момент продолжается.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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