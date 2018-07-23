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Новости / Происшествия

В Афанасьевском районе нашли без вести пропавшего подростка.

Вчера, 15:36 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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Инцидент произошел 23 июля 2018 года. В отдел полиции обратились родственники 16-летнего школьника из деревни Ромаши Афанасьевского района.
 
По их словам, подросток ушел из дома и не вернулся. Полицейские незамедлительно отправились на поиски подростка.
 
В ходе проверки возможных мест нахождения пропавшего на берегу реки Камы были найдены его одежда и телефон. Полицейские предположили, что подросток пошел купаться и утонул.
 
И версия следователей подтвердилась. Спустя сутки тело подростка было найдено в реке.
 
Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.
 
Добавим, что за минувшие выходные на водоемах области погибли еще двое несовершеннолетних.
 
В реке Вятке в районе деревни Родионовы города Слободского утонул 16-летний подросток. 22 июля во время купания в пруду деревни Овсянниково Уржумского района утонул 6-летний мальчик.


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