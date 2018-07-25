ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

25 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.0836
EURO: 73.7510
Погода в городе Кирове:
вечером:  +22...+24°C
ночью:  +19...+21°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Инцидент о нападении жителя на водителя скорой помощи

Сегодня, 07:47 | Просмотров: 209 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В городе Кирове во дворе дома на улице Профсоюзной, был избит до потери сознания водитель скорой помощи во время выезда к больному. По словам очевидцев, неотложка чем-то помешала водителю внедорожника, и тот стал решать проблему с помощью кулаков.
 
 
Инцидент о нападении жителя на водителя скорой помощиИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На этом месте 23 июля произошла потасовка между водителем скорой помощи и водителем легкового автомобиля. Кто прав и кто виноват в этой ситуации, сейчас разбираются в полиции».

В сети появилось видео, возможно, сделанное с авторегистратора одного из участников потасовки, водителя автомобиля рено-дастер. Видеозапись почему-то обрывается на самом интересном месте. Показано, как усталый водитель неотложки реагирует на просьбу уступить дорогу. Он реагирует довольно эмоционально. Но почему-то сама драка, кто кого ударил первым - всё это осталось за кадром. Было ли видео специально обрезано так, чтобы выставить в неприглядном свете только одну из сторон конфликта или вдруг авторегистратор перестал работать - уже не узнать. Зато ситуацию от начала до конца наблюдала со 2 этажа Нина Бажина, местная жительница.

Инцидент о нападении жителя на водителя скорой помощиНИНА БАЖИНА, СВИДЕТЕЛЬНИЦА СОБЫТИЙ НА ПРОФСОЮЗНОЙ, 4:
«Нервов ни у того, ни у другого не хватило. Водитель Рено ударил его и тот в нокаут ушел. А тут и врачи выходят! У меня зять его поднимал, а потом посадил на сиденье, тот был "никакой"».
 
Местные жители вызвали полицию. На место инцидента вскоре прибыл наряд ППС.

Инцидент о нападении жителя на водителя скорой помощиСЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Установлены участники данного конфликта, они опрошены. Проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством».
 
Кроме Нины Бажиной у потасовки немало и других очевидцев, так что установить истину правоохранителям не составит труда. Проверку по ситуации проводит и Следственное Управление Следственного комитета по Кировской области. Отметим, что во дворе сквозной проезд с улицы Казанской, и при желании выехать можно было вообще, не задевая скорую помощь.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

17:33 25.07.2018


В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

17:30 25.07.2018


В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

В Кировской области создают Государственный фонд развития промышленности.

13:39 25.07.2018


В Кировской области создают Государственный фонд развития промышленности.

Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве с земельным участком в парке Победы.

13:25 25.07.2018


Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве с земельным участком в парке Победы.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

12:15 25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кировской области насчитали 426 автомобилей стоимостью более 3 млн рублей.

9:57 25.07.2018


В Кировской области насчитали 426 автомобилей стоимостью более 3 млн рублей.

Прокуратура потребовала закрыть полигон ТБО в Перекопе.

9:25 25.07.2018


Прокуратура потребовала закрыть полигон ТБО в Перекопе.

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

17:50 25.07.2018


Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

Заседание Кировской городской думы

17:46 25.07.2018


Заседание Кировской городской думы

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителей

17:43 25.07.2018


В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителей

Велоэкстремалы преодолели предпоследний этап Чемпионата и Первенства области по маунтинбайку

15:30 25.07.2018


Велоэкстремалы преодолели предпоследний этап Чемпионата и Первенства области по маунтинбайку

Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса

15:28 25.07.2018


Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове водитель иномарки и скорой помощи не поделили парковку.

24.07.2018


В Кирове водитель иномарки и скорой помощи не поделили парковку.

В Кирове иномарка спровоцировала ДТП с участием скорой помощи.

15.01.2018


В Кирове иномарка спровоцировала ДТП с участием скорой помощи.

Автоинспектор помог «скорой помощи»

27.01.2017


Автоинспектор помог «скорой помощи»

Кировчанин напал на медиков и оскорбил сотрудника Росгвардии

24.07.2017


Кировчанин напал на медиков и оскорбил сотрудника Росгвардии

В Орловском районе фура врезалась в машину "скорой помощи": трое человек погибли.

03.10.2015


В Орловском районе фура врезалась в машину "скорой помощи": трое человек погибли.

В Котельниче иномарка врезалась в машину скорой помощи.

06.03.2016


В Котельниче иномарка врезалась в машину скорой помощи.

Популярные новости

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

18.07.2018


В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх