Инцидент о нападении жителя на водителя скорой помощи
«На этом месте 23 июля произошла потасовка между водителем скорой помощи и водителем легкового автомобиля. Кто прав и кто виноват в этой ситуации, сейчас разбираются в полиции».
В сети появилось видео, возможно, сделанное с авторегистратора одного из участников потасовки, водителя автомобиля рено-дастер. Видеозапись почему-то обрывается на самом интересном месте. Показано, как усталый водитель неотложки реагирует на просьбу уступить дорогу. Он реагирует довольно эмоционально. Но почему-то сама драка, кто кого ударил первым - всё это осталось за кадром. Было ли видео специально обрезано так, чтобы выставить в неприглядном свете только одну из сторон конфликта или вдруг авторегистратор перестал работать - уже не узнать. Зато ситуацию от начала до конца наблюдала со 2 этажа Нина Бажина, местная жительница.
НИНА БАЖИНА, СВИДЕТЕЛЬНИЦА СОБЫТИЙ НА ПРОФСОЮЗНОЙ, 4:
«Нервов ни у того, ни у другого не хватило. Водитель Рено ударил его и тот в нокаут ушел. А тут и врачи выходят! У меня зять его поднимал, а потом посадил на сиденье, тот был "никакой"».
Местные жители вызвали полицию. На место инцидента вскоре прибыл наряд ППС.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Установлены участники данного конфликта, они опрошены. Проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством».
Кроме Нины Бажиной у потасовки немало и других очевидцев, так что установить истину правоохранителям не составит труда. Проверку по ситуации проводит и Следственное Управление Следственного комитета по Кировской области. Отметим, что во дворе сквозной проезд с улицы Казанской, и при желании выехать можно было вообще, не задевая скорую помощь.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!