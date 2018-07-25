Инцидент о нападении жителя на водителя скорой помощи

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В городе Кирове во дворе дома на улице Профсоюзной, был избит до потери сознания водитель скорой помощи во время выезда к больному. По словам очевидцев, неотложка чем-то помешала водителю внедорожника, и тот стал решать проблему с помощью кулаков.В сети появилось видео, возможно, сделанное с авторегистратора одного из участников потасовки, водителя автомобиля рено-дастер. Видеозапись почему-то обрывается на самом интересном месте. Показано, как усталый водитель неотложки реагирует на просьбу уступить дорогу. Он реагирует довольно эмоционально. Но почему-то сама драка, кто кого ударил первым - всё это осталось за кадром. Было ли видео специально обрезано так, чтобы выставить в неприглядном свете только одну из сторон конфликта или вдруг авторегистратор перестал работать - уже не узнать. Зато ситуацию от начала до конца наблюдала со 2 этажа Нина Бажина, местная жительница.Местные жители вызвали полицию. На место инцидента вскоре прибыл наряд ППС.Кроме Нины Бажиной у потасовки немало и других очевидцев, так что установить истину правоохранителям не составит труда. Проверку по ситуации проводит и Следственное Управление Следственного комитета по Кировской области. Отметим, что во дворе сквозной проезд с улицы Казанской, и при желании выехать можно было вообще, не задевая скорую помощь.