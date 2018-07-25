В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителей

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Женщина, пострадавшая от нападения собак в Кирово-Чепецком районе, в воскресенье скончалась в больнице. Уголовное дело из полиции передано в региональное следственное управление.Две среднеазиатские овчарки напали на прохожих 18 июля в деревне Мокрецы. 70-летняя кировчанка была госпитализирована с тяжелыми травмами, несколько дней находилась в реанимации. Пострадавшему мужчине была оказана помощь на месте. Чтобы обезвредить собак, полицейским пришлось применить табельное оружие. Предположение, о том, что животные были больны бешенством, пока не подтвердилось.Пострадавшая от укусов женщина 22 июля скончалась в больнице от полученных травм.Владелец собак был установлен сразу же после нападения животных. Расследование уголовного дела продолжается. Очевидцев происшествия нам найти не удалось. Жители деревни Мокрецы о трагедии узнали из теленовостей.Однако, специалисты считают, что такого понятия, как бойцовская или опасная порода, не существует. Бывают невоспитанные собаки и безответственные владельцы.Среднеазиатские овчарки считаются одними из самых сильных и умных в мире. Их отличительная особенность - врожденный сторожевой инстинкт.Оксана Минеева также уверена, что собака всегда должна быть под надзором, а на прогулке - в наморднике и с поводком. Эти алабаи тоже живут в деревне.Как получилось, что в Федяковском сельском поселении собаки бегали без присмотра и нападали на людей, сейчас выясняют следственные органы.