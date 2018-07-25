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В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителей

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 94 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Женщина, пострадавшая от нападения собак в Кирово-Чепецком районе, в воскресенье скончалась в больнице. Уголовное дело из полиции передано в региональное следственное управление.

Две среднеазиатские овчарки напали на прохожих 18 июля в деревне Мокрецы. 70-летняя кировчанка была госпитализирована с тяжелыми травмами, несколько дней находилась в реанимации. Пострадавшему мужчине была оказана помощь на месте. Чтобы обезвредить собак, полицейским пришлось применить табельное оружие. Предположение, о том, что животные были больны бешенством, пока не подтвердилось.

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителейАНДРЕЙ ЛЕСНИКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Собаки в апреле 18 года ветслужбой Кирово-Чепецкого района были привиты против бешенства, пока с лаборатории известий нет, биопроба ставится в течение месяца».

Пострадавшая от укусов женщина 22 июля скончалась в больнице от полученных травм.

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителейМАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«В настоящее время уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), передано для дальнейшего расследования следователями СУ СКР по Кировской области. Уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью - 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)».

Владелец собак был установлен сразу же после нападения животных. Расследование уголовного дела продолжается. Очевидцев происшествия нам найти не удалось. Жители деревни Мокрецы о трагедии узнали из теленовостей.

- Бойцовской породы, разве можно выпускать таких собак, она сама по себе чище волка.

Однако, специалисты считают, что такого понятия, как бойцовская или опасная порода, не существует. Бывают невоспитанные собаки и безответственные владельцы.

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителейЕЛЕНА ТРАПЕЗНИКОВА, НАЧАЛЬНИК КЛУБА СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если собака сидит в каком-то закрытом помещении, а дальше с ней гуляют, занимаются, дрессируют, используют полностью ее способности, это здорово. Обученная собака не доставит никаких проблем, и не будет представлять опасности. Случай, который произошел, это полностью вина хозяина».

Среднеазиатские овчарки считаются одними из самых сильных и умных в мире. Их отличительная особенность - врожденный сторожевой инстинкт.
Оксана Минеева также уверена, что собака всегда должна быть под надзором, а на прогулке - в наморднике и с поводком. Эти алабаи тоже живут в деревне.

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителейОКСАНА МИНЕЕВА, ЗАВОДЧИК СОБАК:
«Собаки, когда выходят за калитку, видите, как они себя ведут, как в зале, так же и на улице, могут подойти к соседям, повилять хвостиком, дать лапу, к себе на территорию они никого не пустят, за территорией - вполне адекватные собаки».

Как получилось, что в Федяковском сельском поселении собаки бегали без присмотра и нападали на людей, сейчас выясняют следственные органы.


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