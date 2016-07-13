В центре Кирова загорелся четырехэтажный дом.
Пожар произошел утром 26 июля.
Загорелся четырехэтажный дом 1917 года постройки, расположенный на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской. Для безопасной работы пожарных пришлось отключить троллейбусную линию, проходящую рядом.
Очаг пожара находился на третьем этаже.
Несколько лет назад дом был признан аварийным, и его расселили. При этом, эксперты считают, что в здании можно сделать реконструкцию.
Четвертый этаж здания находится в частной собственности, и без согласия владельца помещения дома пока не могут получить статус «нежилых». Поэтому вопрос о проведении реконструкции пока остается открытым.
Переговоры с собственником продолжаются, - сообщили в департаменте муниципальной собственности.
Причины происшествия устанавливаются.
После пожара в здании проведут оценку целостности конструкций здания, чтобы исключить возможность его дальнейшего разрушения.
В результате происшествия пострадавших нет.
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