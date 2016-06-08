Мошенники под предлогом "компенсации" выманили у жительницы Даровского района 1 млн 820 тысяч рублей.

Поделиться новостью:

В МО МВД России «Котельничский» обратилась 70-летняя жительница Даровского района.

Женщина поведала следующую историю. Ее покойный супруг часто заказывал для себя различные БАДы.

Месяц назад пенсионерке позвонил некий "следователь". Незнакомец сообщил, что таблетки, который заказал покойный муж, были некачественные, и пенсионерке полагается компенсация 5 млн рублей.

После этого бабушку продолжили донимать самые разные представители различных "инстанций". Под предлогами канцелярских и транспортных расходов, на "адвоката", на "страховку" незнакомцы выманивали у пенсионерки деньги.

Компенсация в 5 млн рублей должна была покрыть все расходы.

В итоге пенсионерка перевела мошенникам 1 млн 820 тысяч рублей, но компенсацию так и не получила.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведутся оперативные мероприятия, направленные на розыск мошенников.

по информации УМВД по Кировской области