В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.
ЧП произошло около полудня 27 июля на улице Первомайской г. Зуевки.
Очаг возгорания находился на первом этаже здания.
Судя по черному густому дыму, горели пластиковые стройматериалы.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.
Напомним, строительство новой школы в Зуевке началось более года назад. Новое учебное заведение рассчитано на 800 учеников.
В школе будет свой бассейн, парк и стадион. На строительство было выделено порядка 400 млн рублей.
vk.com/zuevka.delovaya
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