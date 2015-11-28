В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

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ЧП произошло около полудня 27 июля на улице Первомайской г. Зуевки.

Очаг возгорания находился на первом этаже здания.

Судя по черному густому дыму, горели пластиковые стройматериалы.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.

Напомним, строительство новой школы в Зуевке началось более года назад. Новое учебное заведение рассчитано на 800 учеников.

В школе будет свой бассейн, парк и стадион. На строительство было выделено порядка 400 млн рублей.

vk.com/zuevka.delovaya