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Новости / Происшествия

В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

Вчера, 14:52 | Просмотров: 291 | Версия для печати
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ЧП произошло около полудня 27 июля на улице Первомайской г. Зуевки.
 
Очаг возгорания находился на первом этаже здания.
 
Судя по черному густому дыму, горели пластиковые стройматериалы.
 
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.
 
Напомним, строительство новой школы в Зуевке началось более года назад. Новое учебное заведение рассчитано на 800 учеников.
 
В школе будет свой бассейн, парк и стадион. На строительство было выделено порядка 400 млн рублей.
 
vk.com/zuevka.delovaya


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