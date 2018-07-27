В Верхнекамском районе нашли пропавшего без вести мужчину.
23 июля 2018 года 64-летний житель села Кай вместе с односельчанами выехал на тракторе на болото в окрестностях населенного пункта.
Начался сбор первого урожая ягод морошки. Уходя в лес, люди договорились выйти к трактору к назначенному времени.
Вечером к месту сбора мужчина не вернулся. Односельчане решили уехать без него и вернуться позже, чтобы организовать поиски.
Пенсионера искали в течение двух дней. Когда все попытки не увенчались успехом, жители села Кай обратились в полицию.
Была сформирована поисковая группа, в которую вошли 12 сотрудников органов внутренних дел и четверо местных жителей, хорошо знающих местность. Поиски возобновились на рассвете 26 июля.
И наконец спустя несколько часов заблудившегося мужчину нашли на болоте в 6 километрах от места захода.
На протяжении трех суток он питался собранными ягодами и уже отчаялся найти путь домой. Мужчину доставили в больницу, и его здоровью ничего не угрожает.
по информации УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.