В Верхнекамском районе нашли пропавшего без вести мужчину.

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23 июля 2018 года 64-летний житель села Кай вместе с односельчанами выехал на тракторе на болото в окрестностях населенного пункта.

Начался сбор первого урожая ягод морошки. Уходя в лес, люди договорились выйти к трактору к назначенному времени.

Вечером к месту сбора мужчина не вернулся. Односельчане решили уехать без него и вернуться позже, чтобы организовать поиски.

Пенсионера искали в течение двух дней. Когда все попытки не увенчались успехом, жители села Кай обратились в полицию.

Была сформирована поисковая группа, в которую вошли 12 сотрудников органов внутренних дел и четверо местных жителей, хорошо знающих местность. Поиски возобновились на рассвете 26 июля.

И наконец спустя несколько часов заблудившегося мужчину нашли на болоте в 6 километрах от места захода.

На протяжении трех суток он питался собранными ягодами и уже отчаялся найти путь домой. Мужчину доставили в больницу, и его здоровью ничего не угрожает.

по информации УМВД по Кировской области