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В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

Сегодня, 11:28 | Просмотров: 191 | Версия для печати
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В Кировский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии поступил двухлетний ребенок.
 
Выяснилось, что девочка выпала со второго этажа дома на ул. Цеховой г. Кирова. По предварительной информации, ребенок залез на подоконник и руками оперся о москитную сетку, вместе с которой и выпал.
 
В результате падения серьезных травм девочка не получила и сейчас уже находится дома.
 
Напомним, подобный случай произошел 11 июля. Также из окна на втором этаже выпала 9-летняя девочка. Ребенок получил серьезные травмы.
 
Другой инцидент произошел в мае 2018 года. Из окна многоэтажного дома выпали сразу два ребенка - двухлетние девочки-близнецы. Один ребенок скончался.
 
по информации УМВД по Кировской области


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