В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

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В Кировский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии поступил двухлетний ребенок.

Выяснилось, что девочка выпала со второго этажа дома на ул. Цеховой г. Кирова. По предварительной информации, ребенок залез на подоконник и руками оперся о москитную сетку, вместе с которой и выпал.

В результате падения серьезных травм девочка не получила и сейчас уже находится дома.

Напомним, подобный случай произошел 11 июля. Также из окна на втором этаже выпала 9-летняя девочка. Ребенок получил серьезные травмы.

Другой инцидент произошел в мае 2018 года. Из окна многоэтажного дома выпали сразу два ребенка - двухлетние девочки-близнецы. Один ребенок скончался.

по информации УМВД по Кировской области