Что поможет не заблудиться в лесу?
Излишняя самоуверенность может подвести. Чаще всего люди теряются в лесу именно из-за веры в свои силы и навыки. Так говорят полицейские и активисты поисковой организации "Лиза Алерт".
ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВ, НАЧАЛЬНИК УУР УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пренебрежение элементарными правилами поведения в лесных массивах, так и на водоемах. Безответственное отношение и самонадеянность граждан. Зачастую лица, которые уходят в лес, не берут с собой средств связи, навигации».
Этим летом в лесах Кировской области заблудились почти 30-ть человек. Среди них есть дети, а более половины - люди пожилого возраста.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Перед тем, как отправиться в лес необходимо предпринять простейшие меры для собственной же безопасности. Нужно сообщить родственникам, друзьям, соседям, о том, куда вы направляетесь, взять с собой компас и на всякий случай воды. Но самое главное - зарядить мобильный телефон и не забыть его положить в карман».
Специалисты советуют брать с собой яркий, неестественного цвета, рюкзак или корзину, если пошли за грибами или ягодами. Если все же кто-то из родственников не вернулся вовремя, то не стоит тянуть с обращением в полицию.
АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА "ЛИЗА АЛЕРТ":
«Заявка, поданная в первые часы, она 90 процентов дает благоприятный исход. Чем дольше человек тянет, тем шансов становится меньше и меньше».
Тем же, кто оказался в такой ситуации в лесу, специалисты рекомендуют, главное - не паниковать. Двигаться стоит к вышкам сотовых операторов, при появлении сигнала позвонить в полицию.
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