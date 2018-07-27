Что поможет не заблудиться в лесу?

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В выходные многие отправятся отдыхать на природу. Любители тихой охоты отправятся в лес. Но увлекшись поиском грибов, главное, не забывать об осторожности. Азарт легко может увести со знакомой тропы.Излишняя самоуверенность может подвести. Чаще всего люди теряются в лесу именно из-за веры в свои силы и навыки. Так говорят полицейские и активисты поисковой организации "Лиза Алерт".Этим летом в лесах Кировской области заблудились почти 30-ть человек. Среди них есть дети, а более половины - люди пожилого возраста.Специалисты советуют брать с собой яркий, неестественного цвета, рюкзак или корзину, если пошли за грибами или ягодами. Если все же кто-то из родственников не вернулся вовремя, то не стоит тянуть с обращением в полицию.Тем же, кто оказался в такой ситуации в лесу, специалисты рекомендуют, главное - не паниковать. Двигаться стоит к вышкам сотовых операторов, при появлении сигнала позвонить в полицию.