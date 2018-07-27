Кировский следственный комитет отпраздновал новоселье

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Сегодня у кировских сотрудников следственного комитета - двойной праздник. Они отмечают свой профессиональный праздник и новоселье.Нет автомобилю и общественному транспорту. На службу либо пешком, либо на велосипеде. Это позволяет держать в тонусе не только тело, но и голову. Антон Чернов в должности следователя уже пятнадцать лет. В этой профессии мысли всегда должны быть упорядочены, а эмоции сведены к минимуму. И так, в течении всего дня.Сегодня Антон Чернов занимает руководящую должность. Следователь-криминалист - это специалист, который должен уметь анализировать множество данных и составлять из них единую картину. Антон Чернов помогает молодым сотрудникам расти в этой сложной профессии. А в этом отделе борются с коррупцией. Целая гора документов пока свалена в одну кучу. Следователю предстоит изучить каждую бумагу, отделить нужное от ненужного и превратить груду документов в аккуратное дело.Двадцать пятого июля отмечается День сотрудника органов следствия России. В этом году к празднику региональное следственное управление получило большой подарок. Новое здание. Следователи уже обжились в новых кабинетах.Представители застройщика торжественно вручили символический ключ от здания, а затем гостей пригласили перерезать красную ленту.Для гостей сотрудники следственного комитета провели экскурсию по новому зданию. После в торжественной обстановке лучшим сотрудникам были вручены награды и благодарственные письма.