Кировский следственный комитет отпраздновал новоселье
Нет автомобилю и общественному транспорту. На службу либо пешком, либо на велосипеде. Это позволяет держать в тонусе не только тело, но и голову. Антон Чернов в должности следователя уже пятнадцать лет. В этой профессии мысли всегда должны быть упорядочены, а эмоции сведены к минимуму. И так, в течении всего дня.
АНТОН ЧЕРНОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это сумасшедший труд. Это рутинный труд, он занимает практически все твое время, исключая возможность устроить личную жизнь. Труд следователя - адский, не побоюсь этого слова. Тяжелый очень труд, который не оставляет времени ни на что. Но это, если человек искренне относится к работе, погружаясь полностью в нее».
Сегодня Антон Чернов занимает руководящую должность. Следователь-криминалист - это специалист, который должен уметь анализировать множество данных и составлять из них единую картину. Антон Чернов помогает молодым сотрудникам расти в этой сложной профессии. А в этом отделе борются с коррупцией. Целая гора документов пока свалена в одну кучу. Следователю предстоит изучить каждую бумагу, отделить нужное от ненужного и превратить груду документов в аккуратное дело.
АРТЕМ НОБЕЛЬ, СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ СУ СК РОСИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все, что делается в рамках уголовного преследования - это делает один следователь. Он не только "мозг", он и "руки", и "ноги" и все остальное. В исключительных случаях, когда объем дела слишком большой, либо затрагивает несколько субъектов или высокопоставленных должностных лиц, создается следственная группа».
Двадцать пятого июля отмечается День сотрудника органов следствия России. В этом году к празднику региональное следственное управление получило большой подарок. Новое здание. Следователи уже обжились в новых кабинетах.
АЙРАТ АХМЕТШИН, НАЧАЛЬНИК СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время у каждого сотрудника отдельный кабинет. Все обеспечены необходимой работой. Имеются специальные помещения, предназначенные для хранения вещественных доказательств, архивы, кабинет союза ветеранов следствия, актовый и конференц-залы».
Представители застройщика торжественно вручили символический ключ от здания, а затем гостей пригласили перерезать красную ленту.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне хочется, что бы новое здание стало для вас домом, который позволит наиболее эффективно работать на благо нашей области. Уверен, что каждый сотрудник будет приходить с еще большим удовольствием на работу выполнять свои профессиональные обязанности».
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Новое здание, прекрасно оборудованное, с хорошими рабочими местами поможет вам и в дальнейшем работать так, что бы вашу работу видели, благодарили за нее законопослушные граждане, живущие на нашей земле. Что бы была польза обществу, государству. С новосельем».
Для гостей сотрудники следственного комитета провели экскурсию по новому зданию. После в торжественной обстановке лучшим сотрудникам были вручены награды и благодарственные письма.
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