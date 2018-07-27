Кировские школьники познакомились с работой Росгвардии
Какие задачи стоят перед сотрудниками вневедомственной охраны, как оснащены и экипированы группы задержания об этом школьники узнали сегодня. Цель таких встреч проста - не запугать подрастающее поколение - а познакомить с непростой работой службы.
АЛЕКСЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ:
«Показываем, во-первых, на своем примере, что это важно жить здоровой полноценной жизнью, не совершать преступления, административные правонарушения быть законопослушными. Вообще, освещение всех этих мероприятий - это основа воспитания молодого поколения».
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева - основателя внутренних войск. В День открытых дверей рассказали не только об истории войск национальной гвардии. Гости смогли изнутри узнать об особенностях профессии.
ФЁДОР САВИНЫХ:
«Мы сходили в музей, нам рассказывали про героя. Нам рассказывали, как все происходило в 80-90 года».
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самое интересное в Росгвардии оставили напоследок. Показательные выступления: задержание преступников, демонстрация приемов борьбы. Стало хорошей традицией, знакомить с вневедомственной охраной подрастающее поколение. Для последних, это не просто отдых, а новые знания и масса положительных эмоций.
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