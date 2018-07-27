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Кировские школьники познакомились с работой Росгвардии. Ребят пригласили в отдел вневедомственной охраны. Что особенно впечатлило детей?Какие задачи стоят перед сотрудниками вневедомственной охраны, как оснащены и экипированы группы задержания об этом школьники узнали сегодня. Цель таких встреч проста - не запугать подрастающее поколение - а познакомить с непростой работой службы.В этом году исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева - основателя внутренних войск. В День открытых дверей рассказали не только об истории войск национальной гвардии. Гости смогли изнутри узнать об особенностях профессии.Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самое интересное в Росгвардии оставили напоследок. Показательные выступления: задержание преступников, демонстрация приемов борьбы. Стало хорошей традицией, знакомить с вневедомственной охраной подрастающее поколение. Для последних, это не просто отдых, а новые знания и масса положительных эмоций.