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Кировские школьники познакомились с работой Росгвардии

Сегодня, 15:32 | Просмотров: 95 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировские школьники познакомились с работой Росгвардии. Ребят пригласили в отдел вневедомственной охраны. Что особенно впечатлило детей?

Какие задачи стоят перед сотрудниками вневедомственной охраны, как оснащены и экипированы группы задержания об этом школьники узнали сегодня. Цель таких встреч проста - не запугать подрастающее поколение - а познакомить с непростой работой службы.

Кировские школьники познакомились с работой Росгвардии АЛЕКСЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ:
«Показываем, во-первых, на своем примере, что это важно жить здоровой полноценной жизнью, не совершать преступления, административные правонарушения быть законопослушными. Вообще, освещение всех этих мероприятий - это основа воспитания молодого поколения».

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева - основателя внутренних войск. В День открытых дверей рассказали не только об истории войск национальной гвардии. Гости смогли изнутри узнать об особенностях профессии.

Кировские школьники познакомились с работой Росгвардии ФЁДОР САВИНЫХ:
«Мы сходили в музей, нам рассказывали про героя. Нам рассказывали, как все происходило в 80-90 года».

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самое интересное в Росгвардии оставили напоследок. Показательные выступления: задержание преступников, демонстрация приемов борьбы. Стало хорошей традицией, знакомить с вневедомственной охраной подрастающее поколение. Для последних, это не просто отдых, а новые знания и масса положительных эмоций.


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