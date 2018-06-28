В Кирове сгорел цех по производству алюминиевых изделий.

Поделиться новостью:

Возгорание произошло около 19 часов 30.07.2018 года.

В Заречной части города на ул. Павла Корчагина, д. 225 произошел пожар в цехе по производству алюминиевых изделий.

В моменту прибытия пожарных все помещения ангара размером 30х60 метров было сильно задымлено.

Для тушения пожара привлекались 61 человек и 20 единиц техники.

Причины и размер ущерба выясняются. В литейном цехе, в котором произошел пожар, выпускались металлические комплектующие для одного из кировских предприятий.