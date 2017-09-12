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В Кирове будут судить риэлтора, оставившего без дома семью кировчан.

Сегодня, 13:55 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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История началась в 2012 году.
 
К риэлтору, который давал деньги в долг под залог недвижимого имущества, обратились граждане с намерением получить заем в сумме 1 млн. рублей.
 
Риэлтор знал, что у обратившегося к нему пенсионера и его родственников нет необходимых юридических знаний и переоформил в свою собственность их индивидуальный жилой дом стоимостью более 2 млн. рублей.
 
Мужчина обещал, что после возврата долга дом переоформит обратно в собственность заемщика.
 
Но когда семья вернула все занятые деньги, кредитор свои обещания не выполнил. Более того, в 2014 году он сумел через суд выселить из дома всю семью, оставив людей без жилья.
 
В ходе расследования было также установлено, что риэлтор получил юридическую возможность повторно взыскать с потерпевших уже погашенный ими долг в трехкратном размере (с учетом заявленных им процентов и штрафов).
 
Все свои противоправные действия риэлтор осуществлял под видом гражданско-правовых отношений, что неоднократно позволяло ему выигрывать гражданские суды по искам потерпевшего и членам его семьи.
 
Как отмечают в Следственном управлении УМВД России по Кировской области, расследование уголовного дела представляло особую сложность, связанную с необходимостью компетентной юридической оценки действий обвиняемого и продолжительным периодом совершения преступлений.
 
По результатам расследования уголовного дела следователями УМВД были собраны достаточные доказательства виновности риэлтора в инкриминируемых ему преступлениях. Подсудимый в ожидании приговора суда находится под стражей.
 
по информации УМВД по Кировской области


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